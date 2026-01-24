«Пока есть только слухи». Бинотто — о «нелегальных» двигателях «Мерседеса»

Глава проекта «Ауди» в Формуле-1 Маттиа Бинотто высказался о возможном нелегальном двигателе «Мерседеса».

«Борьба в Формуле-1 — часть нашей работы. Было бы ненормально, если бы мы не вели борьбы друг с другом. Не знаю, правда ли эта информация о моторах «Мерседеса», или нет.

Сейчас есть только слухи, что «Мерседес», возможно, разработал двигатель с высокой степенью сжатия, причём при высокой температуре эта степень увеличивается. Но не мне это доказывать.

Если это так, в первую очередь это создаст существенный отрыв с точки зрения темпа и времени прохождения круга. Это сыграет свою роль, когда мы будем бороться на трассе», — приводит слова Бинотто Motorsport.