Хэмилтон: новый год — новые цели, та же задача

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о презентации новой машины и первом шейкдауне.

«Каждый год жду этого с нетерпением. Первый запуск машины всегда вызывает интерес. Огромная благодарность всем, кто усердно работал во время перерыва, чтобы мы оказались здесь. Очень много людей сплотились, чтобы сделать эту машину, вот наш первый день.

Спасибо, тифози, что пришли и зарядили нас энергией. Это ни с чем не сравнимая страсть. Новый год, новые цели. Та же задача. Добро пожаловать, SF-26», — написал Хэмилтон на своей странице в социальных сетях.

Формула-1. Оставшиеся презентации команд:

2 февраля — «Мерседес» (реальный болид);
3 февраля — «Уильямс»;
в ночь с 8 на 9 февраля на Супербоуле — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

