Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Браун рассказал, как «Мерседес» едва не подписал Хюлькенберга вместо Хэмилтона

Браун рассказал, как «Мерседес» едва не подписал Хюлькенберга вместо Хэмилтона
Комментарии

Бывший спортивный директор Формулы-1 Росс Браун рассказал, как «Мерседес» в 2013 году был близок к подписанию контракта с Нико Хюлькенбергом.

«Когда я был в «Мерседесе», мы почти наняли Нико Хюлькенберга. Тогда мы не знали точно, какова будет ситуация с Льюисом Хэмилтоном в 2013 году. У нас были трудности с завершением сделки с Хэмилтоном, и Нико был готов. Он по-взрослому и открыто вёл себя во время переговоров. Я же максимально открыто пытался прояснить ему нашу ситуацию. Говорил ему, что всё в конечном итоге зависит от решения Хэмилтона.

Когда Льюис всё же решился перейти в «Мерседес», мы довольно быстро решили все вопросы с Нико, сказав ему, что не сможем завершить сделку. Но я был рад с ним поработать и считаю его отличным пилотом», — приводит слова Брауна Formula Passion.

Материалы по теме
«Я бы не сказал, что это невозможно». Хюлькенберг — о карьере в «Ауди» после 40 лет
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android