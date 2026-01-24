Браун рассказал, как «Мерседес» едва не подписал Хюлькенберга вместо Хэмилтона

Бывший спортивный директор Формулы-1 Росс Браун рассказал, как «Мерседес» в 2013 году был близок к подписанию контракта с Нико Хюлькенбергом.

«Когда я был в «Мерседесе», мы почти наняли Нико Хюлькенберга. Тогда мы не знали точно, какова будет ситуация с Льюисом Хэмилтоном в 2013 году. У нас были трудности с завершением сделки с Хэмилтоном, и Нико был готов. Он по-взрослому и открыто вёл себя во время переговоров. Я же максимально открыто пытался прояснить ему нашу ситуацию. Говорил ему, что всё в конечном итоге зависит от решения Хэмилтона.

Когда Льюис всё же решился перейти в «Мерседес», мы довольно быстро решили все вопросы с Нико, сказав ему, что не сможем завершить сделку. Но я был рад с ним поработать и считаю его отличным пилотом», — приводит слова Брауна Formula Passion.