Джеки Стюарт: Норрис — очень стабильный парень

Трёхкратный чемпион мира Джеки Стюарт поделился мнением о новоиспечённом обладателе титула, пилоте «Макларена» Ландо Норрисе.

«Он очень стабильный парень. В первую очередь, у него собрана отличная технологическая команда, отличные инженеры. И его машина работает очень хорошо. При этом сила машины не имеет решающего значения. Если пилот недостаточно хорош и не может сделать свою работу, не так важно, насколько хороша его машина.

Норрис же всё сделал правильно. Он был очень быстр на протяжении всего сезона. И он, и персонал «Макларена» отлично проделали свою работу, на высоком уровне, и Ландо взял хороший и заслуженный титул», — приводит слова Стюарта Autosport.