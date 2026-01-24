«Не лучшие условия». Леклер — о шейкдауне нового болида «Феррари»

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер прокомментировал итоги первого шейкдауна болида итальянской команды.

«С точки зрения темпа и ощущений от пилотажа пока рано о чём-то говорить. Были не самые лучшие условия. Густой туман и мокрая трасса. Не лучшие условия для первых тестов болида, но я был очень взволнован, потому что было очень много разговоров, мы много работали, чтобы подготовить машину к выезду на трассу для её проверки.

Это захватывающий момент, особенно потому что это произошло во Фьорано, где было огромное количество тифози. Это особенное чувство», — приводит слова Шарля Леклера RacingNews365.