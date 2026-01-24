«Кадиллак» ещё не определился, участвовать ли в первом дне тестов в Барселоне — GPBlog

Команда Формулы-1 «Кадиллак» пока не определилась, будет ли она принимать участие в первом тестовом дне в Барселоне. Об этом сообщает GPBlog.
Как информирует источник, американский коллектив в настоящий момент ждёт уточнений относительно прогноза погоды, после чего примет окончательное решение.
Ранее сообщалось, что «Феррари» и «Макларен» пропустят первый тестовый день. «Уильямс» и вовсе пропустит тесты из-за проблем с прохождением краш-теста шасси.
Текущий график презентаций команд Формулы-1:
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
8 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».
Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена».