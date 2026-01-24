Скидки
Авто Новости

Сольберг лидирует после третьего дня Ралли Монте-Карло, Грязин сошёл

В Монако завершился третий день первого этапа чемпионата мира по ралли (WRC) сезона-2026 — Ралли Монте-Карло. Лучший результат в общем зачёте сохраняет шведско-норвежский пилот «Тойоты» Оливер Сольберг. Второе место занимает его партнёр по команде Эльфин Эванс. Замыкает тройку лидеров Себастьен Ожье.

WRC 2026. Этап 1. Rallye Monte-Carlo, Monaco, Monaco
Ралли Monte-Carlo. Общий зачёт
24 января 2026, суббота. 14:32 МСК
Окончено
1
Оливер Сольберг
Toyota GR Yaris Rally2
3:14:03.9
2
Эльфин Эванс
Toyota GAZOO Racing WRT
+1:04.7
3
Себастьен Ожье
Toyota GAZOO Racing WRT
+1:31.3

Россиянин Николай Грязин (Ypsilon Rally2 HF Integrale), выступающий под флагом Болгарии, сошёл с дистанции после аварии на 12-м СУ.

WRC. Сезон-2026. Ралли Монте-Карло. Общий зачёт после 13 СУ:

1. Оливер Сольберг (Toyota Gazoo Racing WRT) — 03:14:03.
2. Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT) +1:04.7.
3. Себастьен Ожье (Toyota Gazoo Racing WRT) +1:31.9.
4. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +6:13.8.
5. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +7:29.5.
6. Джон Армстронг (M-Sport Ford WRT) +10:06.1.
7. Лео Россель (Citroen C3 Rally2) +11:01.8.
8. Грегуар Мюнстер (M-Sport Ford WRT) +11:24.8.
9. Такамото Кацута (Toyota Gazoo Racing WRT) +11:47.1.
10. Роберто Дапра (Skoda Fabia RS Rally2) +12:29.5.

