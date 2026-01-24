Сольберг лидирует после третьего дня Ралли Монте-Карло, Грязин сошёл

В Монако завершился третий день первого этапа чемпионата мира по ралли (WRC) сезона-2026 — Ралли Монте-Карло. Лучший результат в общем зачёте сохраняет шведско-норвежский пилот «Тойоты» Оливер Сольберг. Второе место занимает его партнёр по команде Эльфин Эванс. Замыкает тройку лидеров Себастьен Ожье.

Россиянин Николай Грязин (Ypsilon Rally2 HF Integrale), выступающий под флагом Болгарии, сошёл с дистанции после аварии на 12-м СУ.

WRC. Сезон-2026. Ралли Монте-Карло. Общий зачёт после 13 СУ:

1. Оливер Сольберг (Toyota Gazoo Racing WRT) — 03:14:03.

2. Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT) +1:04.7.

3. Себастьен Ожье (Toyota Gazoo Racing WRT) +1:31.9.

4. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +6:13.8.

5. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +7:29.5.

6. Джон Армстронг (M-Sport Ford WRT) +10:06.1.

7. Лео Россель (Citroen C3 Rally2) +11:01.8.

8. Грегуар Мюнстер (M-Sport Ford WRT) +11:24.8.

9. Такамото Кацута (Toyota Gazoo Racing WRT) +11:47.1.

10. Роберто Дапра (Skoda Fabia RS Rally2) +12:29.5.