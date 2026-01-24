Серхио Перес: я не рождён для славы

Мексиканский пилот «Кадиллака» Серхио Перес высказался о влиянии на него мировой славы.

«Думаю, мне нравится разделять личное и рабочее. Мне нравится держать свои миры раздельно, не люблю их смешивать. Думаю, делал это с самого раннего детства, в конце концов, когда ты такая известная личность, ты автоматически замыкаешься в себе, независимо от того, насколько сильно ты хочешь больше отношений или больше друзей. Твой мир автоматически сильно сужается.

Мне трудно заводить новые дружеские отношения, потому что вокруг так много людей, что ты всегда чувствуешь себя, чувствую очень подавленным. Очень замкнутый человек. Слава даётся мне очень тяжело. Вы бы не подумали, но мне это тяжело. Я человек, который не родился для славы.

Думаю, есть люди и личности, созданные для славы. Например, мой отец — человек, рождённый для славы, он всегда ищет её и всегда хочет внимания, верно? А я полная противоположность. Это всегда давалось мне очень тяжело», — приводит слова Переса RacingNews365.