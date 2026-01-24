Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Серхио Перес: я не рождён для славы

Серхио Перес: я не рождён для славы
Комментарии

Мексиканский пилот «Кадиллака» Серхио Перес высказался о влиянии на него мировой славы.

«Думаю, мне нравится разделять личное и рабочее. Мне нравится держать свои миры раздельно, не люблю их смешивать. Думаю, делал это с самого раннего детства, в конце концов, когда ты такая известная личность, ты автоматически замыкаешься в себе, независимо от того, насколько сильно ты хочешь больше отношений или больше друзей. Твой мир автоматически сильно сужается.

Мне трудно заводить новые дружеские отношения, потому что вокруг так много людей, что ты всегда чувствуешь себя, чувствую очень подавленным. Очень замкнутый человек. Слава даётся мне очень тяжело. Вы бы не подумали, но мне это тяжело. Я человек, который не родился для славы.

Думаю, есть люди и личности, созданные для славы. Например, мой отец — человек, рождённый для славы, он всегда ищет её и всегда хочет внимания, верно? А я полная противоположность. Это всегда давалось мне очень тяжело», — приводит слова Переса RacingNews365.

Материалы по теме
«С нами он построил свою карьеру». Марко ответил на критику Переса в адрес «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android