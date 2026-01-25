Скидки
Бриаторе: буду болеть за Алонсо, если «Альпин» не сможет победить

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе высказался о своём бывшем подопечном, двукратном чемпионе Формулы-1 Фернандо Алонсо.

«Молодой Фернандо был феноменом, наравне с Сенной и Шумахером, а позже и с Ферстаппеном. Но и старый Алонсо по-прежнему очень хорош.

Буду ли я болеть за Алонсо, если «Альпин» не сможет победить? 100%», — приводит слова Бриаторе AS.

Напомним, Алонсо дебютировал в Формуле-1 в 2001 году. В нынешнем сезоне «Астон Мартин» будет впервые использовать машину, разработанную легендарным конструктором Эдрианом Ньюи.

Действующим чемпионом мира является британский пилот «Макларена» Ландо Норрис.

