Мишель-Грожан может стать новым гоночным инженером Хэмилтона — источник

Бывший старший инженер по производительности «Макларена» Седрик Мишель-Грожан является наиболее вероятным кандидатом на место нового гоночного инженера семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Феррари». Об этом сообщает F1 Oversteer.

Мишель-Грожан в декабре ушёл из «Макларена» и сейчас находится в отпуске по уходу за садом, в связи с чем занять новую роль в новой для себя команде он сможет только в середине года.

Ожидается, что в начале сезона с Хэмилтоном может отработать Лука Диелла.

Напомним, ранее стало известно, что Рикардо Адами, работавший гоночным инженером Хэмилтона, перешёл на новую должность в академии «Феррари».