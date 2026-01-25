Итальянский гонщик команды Формулы-1 «Мерседес» Андреа Кими Антонелли принял участие в эстафете олимпийского огня в Италии. Об этом сообщила на своей странице в социальных сетях пресс-служба Олимпийских игр в Италии.

Фото: Соцсети Олимпиады-2026

Напомним, зимняя Олимпиада 2026 года пройдёт в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Эстафета олимпийского огня стартовала 26 ноября в греческой Олимпии. 6 декабря 2025 года огонь прибыл в Рим, ему предстоит преодолеть 12 000 км внутри Италии, нести его будет 10 001 факелоносец.

Прошлый сезон стал для Антонелли дебютным в Формуле-1. По итогам чемпионата Антонелли занял седьмое место в личном зачёте, трижды побывав на подиуме.