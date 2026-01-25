В Москве состоялась квалификация «Зимнего Кубка РДС»

24 и 25 января в столице на территории Центра центра технических видов спорта «Москва» проходит второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту. Его участниками стали 32 пилота из 13 регионов России.

В первый соревновательный день, 24 января, прошли квалификационные заезды, по результатам которых определены победители в двух подгруппах — профессионалов и любителей.

Победителем среди профессиональных пилотов RDS GP и RDS Open стал Данила Скоробогатов (Team234 Motorsport v.2.0, г. Томск). В лучшей попытке он выполнил судейское задание на 99,5 балла из 100 возможных. Однако первый заезд пощекотал нервы болельщиков — Данила допустил критическую ошибку и обнулил свою первую квалификационную попытку.

Фото: RDS

В подгруппе профессиональных пилотов РДС 7 из 15 спортсменов смогли преодолеть планку в 90 баллов. Тимофей Добровольский (STAR PЁR STARS AIMOL, г. Москва) в лучшей попытке выполнил судейское задание на 98,5 балла. Следующими стали результаты пилотов команды Carville Racing: Артёма Лейтиса (г. Сортавала) — 97,5 балла, Антона Козлова (г. Ульяновск) — 96,5 балла — и Ивана Пальмина (г. Санкт-Петербург) — 96,5 балла. 96 баллов набрал пилот команды Team234 Motorsport Артур Зелёный (г. Москва). Замыкающим в клубе «90+» стал Дмитрий Щербина (Team234 Motorsport, г. Москва), набравший 93 балла.

Победу среди любителей одержал пилот команды «ЦМРБанк» Владимир Мазаев (г. Москва), проехав квалификацию на 99 баллов.

Среди пилотов-любителей с квалификацией справились на «90+» баллов 9 из 17 спортсменов. Победитель квалификации первого этапа «Зимнего Кубка РДС» из команды Team234 Motorsport v.2.0 Денис Тестоедов (г. Санкт-Петербург) и победитель соревнований в 2024 году Кирилл Шолдан («ЦМРБанк», г. Москва) выполнили судейское задание на 98,5 балла. Лучшие попытки в квалификации на 98 баллов реализовали Никита Максимов (г. Челябинск) и Константин Смирнов (Team234 Motorsport, г. Екатеринбург). На 97 баллов выполнил заезд Александр Переведенцев (г. Домодедово). Пилоты Артём Перепелица (Team234 Motorsport v.2.0, г. Санкт-Петербург) и Михаил Киселёв (г. Москва) проехали квалификацию на 96,5 балла. Александр Каширин (г. Москва) получил от судей 91,5 балла и замкнул список пилотов, преодолевших порог в 90 баллов.

Фото: RDS

Также на втором этапе «Зимнего Кубка РДС» проводятся учебно-тренировочные сборы (УТС) для юниоров. Их участниками стали спортсмены в возрасте от 10 до 15 лет, имеющие лицензию пилота РАФ и обладающие навыком управления автомобилем на заднем приводе. В первый соревновательный день для них были проведены теоретические занятия, учебные и тренировочные заезды, а также полноценная квалификация на основной конфигурации. Победителем среди участников УТС стал Тимофей Колобов (13 лет, г. Москва), набравший 99 баллов из 100 возможных.

Напомним, второй этап «Зимнего Кубка РДС» проводится в рамках Кубка Москвы по дрифту.