«Умная интерпретация регламента». Росс Браун — о спорном моторе «Мерседеса»

Бывший спортивный директор Формулы-1 Росс Браун высказался о спорной силовой установке «Мерседеса».

«В том виде, в котором мне всё это было описано, это просто звучит как умная интерпретация регламента. Я не знаком с деталями так хорошо, как раньше, но, думаю, что каждый раз, когда вводят новые правила, как мы видели в прошлом, всегда находится кто-то, кто интерпретирует их более хитро. Так вышло и в этот раз. Конечно, для остальных команд нападение — лучший способ защиты. Это они сейчас и делают», — приводит слова Росса Брауна Sky Sports.

Напомним, ранее сообщалось, что «Мерседесу» не придётся менять свой подход, поскольку ФИА признала их решение соответствующим регламенту.