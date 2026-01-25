Скидки
«Сразу ответил согласием». Риккардо — о смене номера Ферстаппеном

Бывший пилот Формулы-1 Даниэль Риккардо высказался о решении четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена из «Ред Булл» сменить гоночный номер на 3, ранее использовавшийся Риккардо.

«Когда он спросил меня в Остине, может ли использовать номер 3, я сразу же ответил согласием. Я рад, что у меня было право голоса, иначе, как я понимаю, Максу пришлось бы ждать ещё год. Думаю, это очень приятно для всех фанатов, которые были привязаны ко мне и Максу во времена «Ред Булл», – приводит слова Риккардо FormulaPassion.

Макс большую часть своей карьеры в Формуле-1 выступал под 33-м номером. После завоевания чемпионства он на правах обладателя титула взял первый номер, с которым и участвовал в сезоне-2025 как победитель прошлого года.

