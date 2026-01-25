«Пирелли» опубликовала выбор шин командами на первые тесты в Барселоне

Компания «Пирелли» опубликовала на своей странице в социальных сетях таблицу с выбором шин командами Формулы-1 на первую тестовую сессию 2026 года в Барселоне, которая пройдёт в закрытом режиме.

Фото: Соцсети «Пирелли»

Примечательно, что некоторые команды предпочли не брать в Барселону покрышки «хард», в частности — «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз». Не планировали использовать «хард» на тестах и в «Уильямсе», однако команда снялась с испытаний из-за проблем с прохождением краш-теста.

Отметим также, что только одна команда — «Ауди» — взяла в Каталонию три комплекта дождевых шин.

Тесты на трассе в Барселоне пройдут с 26 по 30 января.