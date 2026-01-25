Скидки
Монтойя: «Ред Булл» будет расплачиваться за развитие машины в 2025 году

Монтойя: «Ред Булл» будет расплачиваться за развитие машины в 2025 году
Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя поделился мнением о раскладе сил на сезон-2026.

«Понятно, что «Мерседес» будет в борьбе, «Феррари» будет в борьбе. У «Макларена» такая структура, что если они не окажутся быстрейшими, то всё равно будут рядом. Один коллектив, у которого сложная, по моему мнению, ситуация, это «Ред Булл». В прошлом году команда здорово поработала ради того, чтобы завершить сезон на высокой ноте. Вопрос лишь в том, был ли «Ред Булл» настолько хорош, потому что продолжал развитие машины.

Как мне кажется, они продолжали обновляться, когда остальные прекратили. Проблема в том, что ты расплачиваешься за продолжение развития в этом году», — приводит слова эксперта AS.

