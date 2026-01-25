Оливер Сольберг выиграл первый этап сезона-2026 WRC — Ралли Монте-Карло

В Монако завершился первый этап чемпионата мира по ралли (WRC) сезона-2026 — Ралли Монте-Карло. Победу в общем зачёте одержал шведско-норвежский пилот «Тойоты» Оливер Сольберг. Второе место занял его партнёр по команде Эльфин Эванс. Тройку лидеров замкнул действующий чемпион мира Себастьен Ожье.
WRC. Сезон-2026. Ралли Монте-Карло. Итог:
1. Оливер Сольберг (Toyota Gazoo Racing WRT) — 04:24:59.
2. Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT) +51.8.
3. Себастьен Ожье (Toyota Gazoo Racing WRT) +2:02.2.
4. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +5:59.3.
5. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +10:29.8.
6. Лео Россель (Citroen C3 Rally2) +12:58.4.
7. Такамото Кацута (Toyota Gazoo Racing WRT) +13:05.4.
8. Роберто Дапра (Skoda Fabia RS Rally2) +15:07.9.
9. Хэйден Пэддон (Hyundai Shell Mobis WRT) +17:47.5.
10 Артур Пеламургес (Hyundai i20 N Rally2) +18:09.4.
