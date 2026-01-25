Расписание тестов Формулы-1 в Барселоне с 26 по 30 января

В понедельник, 26 января, на трассе в Барселоне (Испания) стартуют первые предсезонные тесты 2026 года в Формуле-1. Тесты пройдут в закрытом формате и будут носить статус общего шейкдауна. Трансляций заездов с автодрома в Каталонии не планируется, как и текстовых трансляций.

Тесты будут предназначены для первых полноценных обкаток автомобилей, построенных по новому техническому регламенту.

Из 11 команд на тестах в Барселоне выступит только 10 — «Уильямс» пропустит первые испытания из-за проблем с прохождением краш-теста. Некоторые команды начнут тестовую программу со второго дня — ранее об этом объявили в «Макларене» и «Астон Мартин».

При этом тесты продлятся пять дней — с 26 по 30 января, но команды смогут принять участие только в трёх из них.

Все сессии начинаются в 11:00 по московскому времени и завершатся в 20:00 мск. При этом для команд предусмотрен перерыв с 15 до 16 мск.