Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«80% не будут иметь значения». Верляйн — о квалификациях в Формуле-Е

«80% не будут иметь значения». Верляйн — о квалификациях в Формуле-Е
Комментарии

Немецкий гонщик Паскаль Верляйн, выступающий за команду «Порше» в Формуле-Е, высказался о квалификациях нынешнего сезона электрической серии после этапа в Мексике, где занял шестое место.

«Многому ли я научился в Мексике? Да, определённо. Я имею в виду, мы ожидали, что эта гонка станет одной из самых сложных для обгонов. Поэтому она должна была быть одной из самых важных гонок, где квалификация вперёд сыграет ключевую роль. В итоге оказалось, что Кэссиди выиграл, стартовав с 13-го места.

Так что это говорит лишь о том, что, вероятно, 80% квалификаций в этом сезоне не будут иметь значения. Это просто неважно», — приводит слова Верляйна издание RacingNews365.

Материалы по теме
Суперседан от Alfa Romeo — вдохновлён красной луной и… яхтой
Суперседан от Alfa Romeo — вдохновлён красной луной и… яхтой
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android