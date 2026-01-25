«80% не будут иметь значения». Верляйн — о квалификациях в Формуле-Е

Немецкий гонщик Паскаль Верляйн, выступающий за команду «Порше» в Формуле-Е, высказался о квалификациях нынешнего сезона электрической серии после этапа в Мексике, где занял шестое место.

«Многому ли я научился в Мексике? Да, определённо. Я имею в виду, мы ожидали, что эта гонка станет одной из самых сложных для обгонов. Поэтому она должна была быть одной из самых важных гонок, где квалификация вперёд сыграет ключевую роль. В итоге оказалось, что Кэссиди выиграл, стартовав с 13-го места.

Так что это говорит лишь о том, что, вероятно, 80% квалификаций в этом сезоне не будут иметь значения. Это просто неважно», — приводит слова Верляйна издание RacingNews365.