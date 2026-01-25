Скидки
Главная Авто Новости

Фото: Ферстаппен и Хаджар прошли подгонку сидений перед стартами тестов Ф-1 в Барселоне

Фото: Ферстаппен и Хаджар прошли подгонку сидений перед стартами тестов Ф-1 в Барселоне
Пресс-служба команды Формулы-1 «Ред Булл» опубликовала в социальных сетях фотографии 28-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена и его 21-летнего франко-алжирского напарника Исака Хаджара с подгонки сидений перед началом предсезонных тестов в Барселоне, которые продлятся с 26 по 30 января.

Фото: Пресс-служба «Ред Булл»

Фото: Пресс-служба «Ред Булл»

Из 11 команд на тестах в Барселоне выступит только 10 — «Уильямс» пропустит заезды в Каталонии. Некоторые команды начнут тестовую программу со второго дня — ранее об этом объявили в «Макларене» и «Астон Мартин».

Все сессии начинаются в 11:00 по московскому времени и завершатся в 20:00 мск. При этом для команд предусмотрен перерыв с 15 до 16 мск.

