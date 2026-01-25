Скидки
Вассёр — об Ф-1 в сезоне-2026: пилотам придётся полностью изменить подготовку к уикенду

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о сезоне-2026.

«Думаю, ключом к производительности станет хорошая интеграция между шасси и силовой установкой, и, конечно, разработка будет иметь решающее значение. Производительность в каждой отдельной области будет важна, но в конечном счёте самым большим вызовом станет интеграция всех систем вместе, включая пилотов.

Надеюсь, для них это будет полной перезагрузкой в подходе, что означает одно — им придётся полностью изменить подготовку к уикенду и методологию развития, а стиль пилота даже станет несколько иным. Это будет вызов, и часть нашей работы — дать им хорошие инструменты для достижения максимума. Это правда, что мы все начинаем с нуля; мы все познаём эти вызовы.

Это хорошее ощущение, потому что наш долг, наша ДНК — сталкиваться с подобными ситуациями, и пилоты являются частью уравнения. Думаю, это очень интересный вызов для нас и для остальных», — приводит слова Вассёра издание RacingNews365.

