Верляйн оценил шансы на завоевание чемпионства в Формуле-Е в сезоне-2026

Немецкий гонщик Паскаль Верляйн, выступающий за команду «Порше» в Формуле-Е, оценил свои шансы на завоевание титула в электрической серии в 2026-м.

«Титул в 2026-м? На мой взгляд, очевидно, что борьба в этом сезоне очень плотная, и в зависимости от стратегии или того, как развивается гонка, даже не обязательно стартовать в первых рядах. И, думаю, это то, что я, возможно, захочу провернуть время от времени. Мы всегда сильны, когда стартуем впереди.

Но теперь, похоже, есть возможности, когда ты можешь начать гонку за пределами топ-10, как в Мехико, и иметь шансы на победу, но мы [стартуя на восьмой позиции] этим не воспользовались», — приводит слова Верляйна издание RacingNews365.