Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Верляйн оценил шансы на завоевание чемпионства в Формуле-Е в сезоне-2026

Верляйн оценил шансы на завоевание чемпионства в Формуле-Е в сезоне-2026
Комментарии

Немецкий гонщик Паскаль Верляйн, выступающий за команду «Порше» в Формуле-Е, оценил свои шансы на завоевание титула в электрической серии в 2026-м.

«Титул в 2026-м? На мой взгляд, очевидно, что борьба в этом сезоне очень плотная, и в зависимости от стратегии или того, как развивается гонка, даже не обязательно стартовать в первых рядах. И, думаю, это то, что я, возможно, захочу провернуть время от времени. Мы всегда сильны, когда стартуем впереди.

Но теперь, похоже, есть возможности, когда ты можешь начать гонку за пределами топ-10, как в Мехико, и иметь шансы на победу, но мы [стартуя на восьмой позиции] этим не воспользовались», — приводит слова Верляйна издание RacingNews365.

Материалы по теме
«80% не будут иметь значения». Верляйн — о квалификациях в Формуле-Е
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android