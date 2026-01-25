Томбазис — о спорных двигателях «Мерседеса»: слово «лазейка» имеет довольно много значений

Технический директор ФИА по сериям с открытыми колёсами Николас Томбазис высказался по поводу ситуации вокруг двигателей «Мерседеса» для сезона-2026 Формулы-1.

«Думаю, это, вероятно, немного разочарует, но встреча, как мы говорили уже несколько раз, не была «саммитом», на котором принимались или планировались важные решения. У встречи была очень чёткая повестка дня: обсудить технические детали и методологию измерения степени сжатия. Это была сугубо техническая встреча о том, как это всё измеряется. До встречи и во время неё всем участникам было ясно для тех, кто хотел отклониться от повестки, что это не тот момент, где обсуждают, что именно происходит по этой теме в командах.

После того как это было разъяснено, все участвующие стороны были конструктивны и говорили как учёные и инженеры, решающие проблему, а не выражали своё мнение о регламенте. Конечно, сейчас эта тема привлекает заголовки, и всё, что я могу сказать, это то, что мы абсолютно не хотим ситуации, когда сезон начнётся, а люди будут интерпретировать правила немного по-разному.

Ситуация со степенью сжатия является «лазейкой» регламента? Что именно является «лазейкой» — это предмет дискуссий. Не думаю, что идёт какое-то обсуждение о том, что кто-то конкретно нарушает правила как таковые. На самом деле мы даже не знаем, какие решения у людей есть, так что, думаю, некоторые немного опережают события и создают шум. Я бы сказал, что слово «лазейка» имеет довольно много значений, и, думаю, справедливо сказать, что есть области, в которых правила не всем понятны. Главная цель — убедиться, что этот вопрос будет полностью и абсолютно однозначно закрыт до первой гонки, чтобы у нас не было дальнейших обсуждений», — приводит слова Томбазиса издание RacingNews365.