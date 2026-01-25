«Астон Мартин» может появиться на тестах в Барселоне на 4-й из 5 дней — Motorsport Italia

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» может появиться на предсезонных тестах в Барселоне только на четвёртый из пяти запланированных дней, сообщили в итальянской редакции Motorsport. При этом каждой команде разрешено будет провести на трассе только три дня.

«Помимо объявленного отсутствия «Уильямса», возникли сложности и у команды из Сильверстоуна. Алонсо и Стролл в лучшем случае смогут выехать на трассу на третий день тестов, но есть реальный риск, что им придётся ждать четвёртого дня.

В штаб-квартирах команд шла настоящая гонка со временем, чтобы успеть подготовиться к предсезонным тестам, которые стартуют завтра на трассе в Барселоне. В последние часы просочились слухи о весьма деликатной ситуации в стане «Астон Мартин».

Уже точно известно, что команда не появится на трассе в первые два дня, а её присутствие в среду также остаётся под вопросом. Если всё пойдёт по плану, Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл смогут проехать первые километры на новом болиде в четверг. Моторхоум и вспомогательные сооружения команды уже присутствуют в паддоке Монтмело, но пока ни один сценарий нельзя исключать.

Новость о задержке в программе «Астон Мартин» не стала полной неожиданностью. Уже в первые дни января ходили слухи о некоторых переосмыслениях, связанных с проектом, рождённым под руководством Эдриана Ньюи. Отсюда и решение внести некоторые изменения, которые напрямую повлияли на первоначальные сроки. Что касается «Хонды», то, по слухам, сроки для соблюдения графика крайне сжаты, с дополнительными осложнениями в логистике по сравнению с прямыми конкурентами. Однако нельзя исключать, что это незначительные проблемы, возникшие на этапе окончательной сборки, когда болид обрёл форму. При и без того предельных сроках любая непредвиденная ситуация может иметь серьёзные последствия. Слухов о проблемах с краш-тестами нет — они были успешно пройдены уже давно и без происшествий», — говорится в статье.