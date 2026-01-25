Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Астон Мартин» может появиться на тестах в Барселоне на 4-й из 5 дней — Motorsport Italia

«Астон Мартин» может появиться на тестах в Барселоне на 4-й из 5 дней — Motorsport Italia
Комментарии

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» может появиться на предсезонных тестах в Барселоне только на четвёртый из пяти запланированных дней, сообщили в итальянской редакции Motorsport. При этом каждой команде разрешено будет провести на трассе только три дня.

«Помимо объявленного отсутствия «Уильямса», возникли сложности и у команды из Сильверстоуна. Алонсо и Стролл в лучшем случае смогут выехать на трассу на третий день тестов, но есть реальный риск, что им придётся ждать четвёртого дня.

В штаб-квартирах команд шла настоящая гонка со временем, чтобы успеть подготовиться к предсезонным тестам, которые стартуют завтра на трассе в Барселоне. В последние часы просочились слухи о весьма деликатной ситуации в стане «Астон Мартин».

Уже точно известно, что команда не появится на трассе в первые два дня, а её присутствие в среду также остаётся под вопросом. Если всё пойдёт по плану, Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл смогут проехать первые километры на новом болиде в четверг. Моторхоум и вспомогательные сооружения команды уже присутствуют в паддоке Монтмело, но пока ни один сценарий нельзя исключать.

Новость о задержке в программе «Астон Мартин» не стала полной неожиданностью. Уже в первые дни января ходили слухи о некоторых переосмыслениях, связанных с проектом, рождённым под руководством Эдриана Ньюи. Отсюда и решение внести некоторые изменения, которые напрямую повлияли на первоначальные сроки. Что касается «Хонды», то, по слухам, сроки для соблюдения графика крайне сжаты, с дополнительными осложнениями в логистике по сравнению с прямыми конкурентами. Однако нельзя исключать, что это незначительные проблемы, возникшие на этапе окончательной сборки, когда болид обрёл форму. При и без того предельных сроках любая непредвиденная ситуация может иметь серьёзные последствия. Слухов о проблемах с краш-тестами нет — они были успешно пройдены уже давно и без происшествий», — говорится в статье.

Материалы по теме
Вассёр — об Ф-1 в сезоне-2026: пилотам придётся полностью изменить подготовку к уикенду
Томбасис — о спорных двигателях «Мерседеса»: слово «лазейка» имеет довольно много значений
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android