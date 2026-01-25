В The Race составили рейтинг составов команд Формулы-1 на сезон-2026. «Феррари» — пятая

Популярное зарубежное издание The Race составило рейтинг составов команд Формулы-1 на сезон-2026. Семь экспертов издания по системе начисления очков «Королевских гонок» расположили команды, а их итоговая сумма и стала финальной при составлении рейтинга.

Рейтинг составов команд Формулы-1 на сезон-2026 по версии The Race:

1. «Макларен» (Ландо Норрис, Оскар Пиастри) – 168 очков.

2. «Ред Булл» (Макс Ферстаппен, Исак Хаджар) – 130.

3. «Мерседес» (Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли) – 100.

4. «Уильямс» (Алекс Албон, Карлос Сайнс) – 82.

5. «Феррари» (Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер) – 80.

6. «Хаас» (Эстебан Окон, Оливер Берман) – 46.

7. «Астон Мартин» (Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл) – 36.

8. «Ауди» (Нико Хюлькенберг, Габриэл Бортолето) – 34.

9. «Кадиллак» (Серхио Перес, Валттери Боттас) – 23.

10. «Альпин» (Пьер Гасли, Франко Колапинто) – 8.

11. «Рейсинг Буллз» (Лиам Лоусон, Арвид Линдблад) – 0.

В понедельник, 26 января, на автодроме в Барселоне, Испания, начнутся предсезонные тесты, в рамках которых на трассу выедут 10 из 11 коллективов. Испытания продлятся до 30 января, а каждая команда сможет проехать только три дня. «Уильямс» заявил, что не сможет принять участия в тестах.