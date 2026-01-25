Скидки
«Работаем над тем, каким будет решение». ФИА — о возможных протестах из-за двигателей

«Работаем над тем, каким будет решение». ФИА — о возможных протестах из-за двигателей
Технический директор ФИА по сериям с открытыми колёсами Николас Томбасис высказался о возможных протестах команд Формулы-1 на силовые установки других коллективов.

«Когда правила новые, неизбежно возникают разные точки зрения на определённые части, по сравнению с прошлыми ситуациями, когда, скажем так, всё заканчивалось протестом и международным апелляционным судом или чем-то подобным.

Мы стремимся обеспечить ясность заранее, следуя всем существующим управленческим процедурам, но мы, разумеется, никогда не можем контролировать кого-либо в вопросе о том, хочет ли он подать протест или нет. Однако мы надеемся, что сможем обеспечить достаточную ясность, чтобы, надеюсь, этот шаг не понадобился.

Но, конечно, если команда решит воспользоваться этим, то это её дело. Мы всё ещё работаем над тем, каким будет решение», — приводит слова Томбасиса издание RacingNews365.

