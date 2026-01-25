Скидки
Ваулз — об Ф-1 в 2026-м: не будет 3.5 с., как в 2014-м. Обгоны будут там, где их не ждут

Руководитель команды Формулы-1 «Уильямс» Джеймс Ваулз высказался о сезоне-2026, где в силу вступил новый технический регламент.

«Мы не будем все так близки, как в 2025 году, но в то же время не будет трёх с половиной секунд между первой и последней командой, как в 2014-м. Думаю, стартовая решётка уложится в две секунды и на её вершине будет борьба. Формула-1 поняла, что ключевым фактором является конкуренция, и регламент позволит всем наверстать упущенное.

Обгоны будут происходить там, где их не ждут, и это будет шахматная партия, диктуемая управлением энергией. Регламент сильно отличается от первого проекта, который мы начали обсуждать в Канаде в 2024 году. С тех пор диалог между командами и ФИА позволил прийти к значительно лучшему «пакету», — приводит слова Ваулза издание Autosport.

