«Невероятно взволнован». Льюис Хэмилтон — о предсезонных тестах Ф-1 в Барселоне

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») высказался в преддверии начала предсезонных тестов, которые пройдут в Барселоне с 26 по 30 января.

«Наверное, если посмотреть на все мои интервью в предыдущие годы перед стартом сезона, я никогда не говорил, что испытываю волнение, но сейчас я невероятно взволнован — и, думаю, нормально это признать: да, я в предвкушении нового начала. Я уделил так много внимания к перезагрузке и хорошему отдыху. Хотя это был самый короткий перерыв в нашей карьере, я бы сказал, что это было именно то, в чём я нуждался.

Да, думаю, речь идёт о том, чтобы отказываться от старого, осваивать новые подходы, избавляться от того, что мне не служит или не приносит нужной энергии, и убедиться, что ты появляешься в нужном состоянии. Так что я с нетерпением жду первых тестов. Очевидно, на обкатке я не смогу выжать максимум, но ощущения во Фьорано были классные. На следующей неделе мы начнём разминку к новому сезону и посмотрим, что это новое поколение машин принесёт всем нам.

А ещё это ощущение неизвестности — незнание, что есть у других: какие машины, какие уловки, возможно, есть или нет у других команд, какие концепции и всё такое. Думаю, для нас важно просто опустить голову и сосредоточиться на своей работе», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба Формулы-1.