Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Видели на примере Хаджара». Руководитель «Рейсинг Буллз» — о подходе к новичку Линдбладу

«Видели на примере Хаджара». Руководитель «Рейсинг Буллз» — о подходе к новичку Линдбладу
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн высказался о подходе к новичку команды — 18-летнему Арвиду Линдбладу.

— Насколько команда должна поддерживать и защищать Арвида Линдблада?
— Да, мы должны быть рядом с ним. Мы должны быть готовы поддержать его, если и когда что-то пойдёт не так. Мы будем рядом, чтобы убедиться, что ничто не подавит его и не сломит слишком сильно. Мы видели это на примере Исака в прошлом году на первой гонке в Мельбурне. Для него это был кошмар, но мы также увидели, что с некоторой поддержкой, заботой и восстановлением его уверенности уже через две гонки в Японии он показал одну из лучших гонок в своей жизни.

Так что я думаю, эти ребята — сильные. Это, конечно, не обычные 18-летние парни. Они прошли через младшие формулы, картинг и тому подобное, и они знают, что делают. Но мы будем рядом, чтобы позаботиться о нём, — приводит слова Пермейна издание RacingNews365.

Материалы по теме
Фото: Ферстаппен и Хаджар прошли подгонку сидений перед стартом тестов Ф-1 в Барселоне
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android