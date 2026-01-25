«Видели на примере Хаджара». Руководитель «Рейсинг Буллз» — о подходе к новичку Линдбладу

Руководитель команды Формулы-1 «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн высказался о подходе к новичку команды — 18-летнему Арвиду Линдбладу.

— Насколько команда должна поддерживать и защищать Арвида Линдблада?

— Да, мы должны быть рядом с ним. Мы должны быть готовы поддержать его, если и когда что-то пойдёт не так. Мы будем рядом, чтобы убедиться, что ничто не подавит его и не сломит слишком сильно. Мы видели это на примере Исака в прошлом году на первой гонке в Мельбурне. Для него это был кошмар, но мы также увидели, что с некоторой поддержкой, заботой и восстановлением его уверенности уже через две гонки в Японии он показал одну из лучших гонок в своей жизни.

Так что я думаю, эти ребята — сильные. Это, конечно, не обычные 18-летние парни. Они прошли через младшие формулы, картинг и тому подобное, и они знают, что делают. Но мы будем рядом, чтобы позаботиться о нём, — приводит слова Пермейна издание RacingNews365.