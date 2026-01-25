Скидки
Директор «Альпин» — о роли в коллективе Ф-1: привнести долю здравого смысла в управление

Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен высказался о своей роли в коллективе Формулы-1.

«Это, конечно, клише, но это гоночная команда. Здесь полно людей с гоночным духом. В последнее время результаты были неоднозначными, но, думаю, есть страсть и желание вернуть её на те позиции, которые она занимала в прошлом. Преданность делу огромна — от верха до низа компании.

Моя задача — координировать, укреплять сильные стороны, заново усиливать слабые области и привнести некоторую долю здравого смысла и стабильности в управление. За последние годы в Энстоуне было слишком много перемен. Я не критикую никого из своих предшественников, но пришло время для стабильности, здравого смысла и последовательности.

Мы хотим, чтобы команда стала лучше, а терпение и Формула-1 плохо сочетаются, но такова задача. Нам придётся потратить следующие несколько лет на строительство, и это медленный, кропотливый процесс. Это Формула-1 — здесь нет волшебных инструментов. Просто нужно исправить миллион деталей — в местах, в людях. Больше всего это бизнес, основанный на людях. Я, можно сказать, заново усвоил этот урок», — приводит слова Нильсена издание RacingNews365.

