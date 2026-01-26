Скидки
«Воодушевлён проектом GT3». Макс Ферстаппен ответил, волнуется ли перед сезоном-2026 Ф-1

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» рассказал о своих ощущениях в преддверии сезона-2026.

«Что касается меня, я чувствую себя хорошо. Я всё ещё очень спокоен, потому что, конечно, пока нельзя точно знать, насколько конкурентоспособными мы окажемся. Так что, да, посмотрим. Я вполне расслаблен и не слишком переживаю, потому что это вредно для здоровья, да и результат это всё равно не изменит.

А помимо этого, я, конечно, очень воодушевлён проектом GT3. Я стараюсь вкладывать много времени, чтобы сделать его по-настоящему успешным. К тому же в этом году мы выступаем в Pro-категории, так что скрываться уже не получится. Нужно бороться впереди — такова цель. Но, конечно, с этим связана большая подготовка, которую мы сейчас активно ведём. И да, мы просто стараемся улучшаться каждый раз, когда выезжаем на машине. Кроме того, конечно, симрейсинг — я всегда им очень воодушевлён, потому что это моя большая страсть.

Но в то же время ребята знают, что делают. Они очень надёжные, очень сильные, и я знаю, что, где бы они ни участвовали, они отдают всё лучшее. Так что это, пожалуй, самая уверенная часть всего этого», — сказал Ферстаппен во время трансляции Team Redline на Twitch.

Комментарии
