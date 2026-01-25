Скидки
«Вырос, наблюдая за Сенной». Хаджар — о выборе шлема на сезон-2026 Формулы-1

21-летний франко-алжирский гонщик Формулы-1 Исак Хаджар, выступающий за команду «Ред Булл», объяснил выбор шлема на сезон-2026.

Фото: Пресс-служба «Ред Булл»

«Прежде всего жёлтый цвет — потому что я вырос, наблюдая за Сенной. Фиолетовый — он всегда был у меня из-за космоса, из-за физических формул, которые у меня есть. Мой отец — квантовый физик. Это формулы, которые управляют этим миром, и именно благодаря им мы вообще можем заниматься тем, чем занимаемся. Так что, думаю, это была, честно говоря, самая лучшая деталь, которую я мог добавить», — приводит слова Хаджара издание GPblog.

Исак дебютировал в Формуле-1 в 2025 году в составе «Рейсинг Буллз». Год он закончил на 12-м месте в личном зачёте, набрав 51 очко.

