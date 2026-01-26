В «Феррари» назвали важный элемент сезона-2026 Формулы-1

Технический директор по разработке шасси команды Формулы-1 «Феррари» Лоик Серра порассуждал на тему того, что станет важным в сезоне-2026 при новом техническом регламенте.

«Думаю, надёжность будет одним из важнейших элементов в сезоне, как и ранее. Поэтому при проектировании вы держите в уме, что все элементы должны быть надёжными. Но очевидно, что, когда вы имеете дело с новым техническим регламентом, когда у вас есть новые вводные, новые ограничения, вы должны помнить, что, например, при проектировании активной аэродинамики речь идёт не только о ней самой. Нужно также находить решения для неё и обеспечивать надёжность этих решений. Так что я не думаю, что это стало сложнее или проще. Думаю, это остаётся одним из высших приоритетов разработки.

Сейчас, на мой взгляд, речь не идёт о риске. Речь о том, что мы считаем правильным направлением для концепции. Когда вы находитесь в фазе работы с концептами, вам нужно оценить как можно больше вариантов, и те, которые мы выбрали в своё время, были теми, что соответствовали направлению нашей философии.

Двойной диффузор у некоторых команд? Мы сосредоточены на нашей машине в данный момент, так что, думаю, нужно немного больше времени, чтобы получить представление о том, что делают другие. Думаю, Барселона и будущие тесты расскажут нам об этом немного больше», — приводит слова Серра издание PlanetF1.