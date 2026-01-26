Скидки
Легенда Формулы-1 Михаэль Шумахер больше не прикован к постели – Daily Mail

Комментарии

Появилась новая информация о состоянии здоровья семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера. После тяжёлой травмы, полученной во время катания на лыжах, легендарный спортсмен уже более 12 лет не появляется на публике. Как информирует Daily Express со ссылкой на Daily Mail, Шумахер больше не прикован к постели и может передвигаться по дому в инвалидном кресле с помощью медицинского персонала.

Сообщается, что он находится под круглосуточным наблюдением врачей и проживает в частной резиденции семьи. При этом подчёркивается, что информация о его состоянии по-прежнему строго ограничена по решению близких.

Отмечается, что одним из немногих людей, кто имеет возможность навещать Михаэля, остаётся бывший руководитель «Феррари» Жан Тодт. Ранее он рассказывал, что регулярно совершает визиты к Михаэлю и вместе с ним смотрит этапы Формулы-1.

Главные новости дня:

