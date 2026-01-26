«Ред Булл» опубликовал первые фото RB22

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» представила первые фотографии нового болида RB22. Снимками поделилась пресс-служба гоночного коллектива.

Фото: Red Bull Conten Pool

Напомним, гонщиками «Ред Булл» в новом сезоне будут нидерландец Макс Ферстаппен и представитель Франции Исак Хаджар. В 2026 году австрийская команда перейдёт на собственные силовые установки, которые разрабатываются совместно с «Фордом». В прошлом сезоне гоночный коллектив занял третье место в Кубке конструкторов, набрав 451 очко.

Ранее об ощущениях в преддверии сезона 2026 года рассказал Макс Ферстаппен. Гонщик признался, что расслаблен и не слишком переживает.

