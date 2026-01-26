Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ред Булл» опубликовал первые фото RB22

«Ред Булл» опубликовал первые фото RB22
Комментарии

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» представила первые фотографии нового болида RB22. Снимками поделилась пресс-служба гоночного коллектива.

Фото: Red Bull Conten Pool

Фото: Red Bull Content Pool

Фото: Red Bull Content Pool

Фото: Red Bull Content Pool

Напомним, гонщиками «Ред Булл» в новом сезоне будут нидерландец Макс Ферстаппен и представитель Франции Исак Хаджар. В 2026 году австрийская команда перейдёт на собственные силовые установки, которые разрабатываются совместно с «Фордом». В прошлом сезоне гоночный коллектив занял третье место в Кубке конструкторов, набрав 451 очко.

Ранее об ощущениях в преддверии сезона 2026 года рассказал Макс Ферстаппен. Гонщик признался, что расслаблен и не слишком переживает.

Материалы по теме
«Воодушевлён проектом GT3». Макс Ферстаппен ответил, волнуется ли перед сезоном-2026 Ф-1

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android