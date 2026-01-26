Боттас: хочу, чтобы сезон в «Кадиллаке» стал лучшим в моей карьере

Пилот «Кадиллака» финский ветеран Валттери Боттас поделился ожиданиями от предстоящего сезона с американской командой.

«Для меня это нечто вроде возвращения. Хочу, чтобы этот сезон стал лучшим в моей карьере, если говорить о результате. Я и вправду хочу свести к минимуму вещи, которые, как мне кажется, мог бы сделать лучше.

Хочу отдать все силы ради себя, прежде всего, команды. Если я смогу завершить сезон с чувством, что не смог бы приложить больше усилий и выступить лучше, было бы хорошо», — приводит слова Боттаса BBC.

Валттери Боттасу 36 лет. Финский гонщик является вице-чемпионом Формулы-1. Сезон-2025 провёл в качестве резервиста «Мерседеса», поскольку не получил место ни в одной из команд.