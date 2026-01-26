«Ред Булл» показал видео с болидом на сезон-2026

Австрийская команда «Ред Булл» опубликовала видео с болидом RB22 для следующего сезона Формулы-1. Соответствующий пост появился на странице гоночного коллектива в социальных сетях.

«Ред Булл» представил RB22:

Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 «Ред Булл» занял третье место в Кубке конструкторов, набрав 451 очко. Трофей завоевал «Макларен» (833 очка). Пилотами «Ред Булл» в новом сезоне будут нидерландец Макс Ферстаппен и Исак Хаджар из Франции. В 2026 году австрийская команда перейдёт на собственные двигатели, которые разрабатываются совместно с «Фордом».

