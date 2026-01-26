Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ред Булл» показал видео с болидом на сезон-2026

«Ред Булл» показал видео с болидом на сезон-2026
Комментарии

Австрийская команда «Ред Булл» опубликовала видео с болидом RB22 для следующего сезона Формулы-1. Соответствующий пост появился на странице гоночного коллектива в социальных сетях.

«Ред Булл» представил RB22:

Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 «Ред Булл» занял третье место в Кубке конструкторов, набрав 451 очко. Трофей завоевал «Макларен» (833 очка). Пилотами «Ред Булл» в новом сезоне будут нидерландец Макс Ферстаппен и Исак Хаджар из Франции. В 2026 году австрийская команда перейдёт на собственные двигатели, которые разрабатываются совместно с «Фордом».

Ранее Хаджар объяснил выбор шлема на сезон-2026.

Материалы по теме
Фото
«Вырос, наблюдая за Сенной». Хаджар — о выборе шлема на сезон-2026 Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android