Фото: «Макларен» представил болид на следующий сезон Формулы-1 в тестовой ливрее

Британская команда Формулы-1 «Макларен» показала болид на следующий сезон Формулы-1 и ливрею для участия в предсезонных тестах в Барселоне (Испания), стартовавших сегодня, 26 января. Изображениями поделилась пресс-служба гоночного коллектива.

Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 «Макларен» завоевал Кубок конструкторов. В общей сложности британская команда набрала 833 очка. Гонщиками команды являются британец Ландо Норрис и представитель Австралии Оскар Пиастри. Норрис стал чемпионом «Королевских гонок» в сезоне-2025.

Ранее первыми фотографиями болида RB22 на новый сезон Формулы-1 поделилась австрийская команда «Ред Булл».

