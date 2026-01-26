Скидки
Перес — о работе с Боттасом: у нас отличный состав, мы видели всё в Формуле-1

Перес — о работе с Боттасом: у нас отличный состав, мы видели всё в Формуле-1


Пилот «Кадиллака» мексиканец Серхио Перес высказался о работе с напарником финном Валттери Боттасом в американской команде.

«Мы прошли практически всё в паддоке, мы делали всё, видели всё в этом спорте. Поэтому, как по мне, у нас отличный состав пилотов. Начинать с новой командой — особенный вызов. Возможность участия в создании нового коллектива очень воодушевила меня», — приводит слова Серхио Переса BBC.

Серхио Пересу 35 лет. Мексиканский гонщик является вице-чемпионом Формулы-1. Перес пропустил сезон-2025, взяв годичный перерыв после ухода из «Ред Булл».

