Перес — о работе с Боттасом: у нас отличный состав, мы видели всё в Формуле-1

Пилот «Кадиллака» мексиканец Серхио Перес высказался о работе с напарником финном Валттери Боттасом в американской команде.

«Мы прошли практически всё в паддоке, мы делали всё, видели всё в этом спорте. Поэтому, как по мне, у нас отличный состав пилотов. Начинать с новой командой — особенный вызов. Возможность участия в создании нового коллектива очень воодушевила меня», — приводит слова Серхио Переса BBC.

Серхио Пересу 35 лет. Мексиканский гонщик является вице-чемпионом Формулы-1. Перес пропустил сезон-2025, взяв годичный перерыв после ухода из «Ред Булл».

Первый выезд «Кадиллака» на трассу в Формуле-1