Российская Дрифт Серия представила календарь летнего сезона-2026

Российская Дрифт Серия анонсировала календарь 17-го летнего сезона. В этом году любителей управляемого заноса ждут 13 соревнований и сразу два фестиваля RDS FEST.
Календарь сезона RDS GP 2026
2–3 мая, Moscow Raceway (Москва);
23–24 мая, Igora Drive (Санкт-Петербург);
13–14 июня, NRing (Нижний Новгород);
11–12 июля, ADM Raceway (Москва);
1–2 августа, Red Ring (Красноярск);
29–30 августа, Moscow Raceway (Москва).
Календарь сезона RDS Open 2026
25–26 апреля, ATRON International Circuit (Рязань);
16–17 мая, ЦТВС «Москва» (Москва);
6–7 июня, KazanRing Canyon (Казань);
18–19 июля, Igora Drive (Санкт-Петербург);
15–16 августа, место проведения будет объявлено позднее;
12–13 сентября, ADM Raceway (Москва).
RDS FEST
21 июня, Moscow Raceway (Москва);
22-23 августа, Igora Drive (Санкт-Петербург).
Суперфинал РДС
26-27 сентября (даты предварительные), «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону).
Фото: RDS