Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Российская Дрифт Серия представила календарь летнего сезона-2026

Российская Дрифт Серия представила календарь летнего сезона-2026
Комментарии

Российская Дрифт Серия анонсировала календарь 17-го летнего сезона. В этом году любителей управляемого заноса ждут 13 соревнований и сразу два фестиваля RDS FEST.

Календарь сезона RDS GP 2026

2–3 мая, Moscow Raceway (Москва);
23–24 мая, Igora Drive (Санкт-Петербург);
13–14 июня, NRing (Нижний Новгород);
11–12 июля, ADM Raceway (Москва);
1–2 августа, Red Ring (Красноярск);
29–30 августа, Moscow Raceway (Москва).

Календарь сезона RDS Open 2026

25–26 апреля, ATRON International Circuit (Рязань);
16–17 мая, ЦТВС «Москва» (Москва);
6–7 июня, KazanRing Canyon (Казань);
18–19 июля, Igora Drive (Санкт-Петербург);
15–16 августа, место проведения будет объявлено позднее;
12–13 сентября, ADM Raceway (Москва).

RDS FEST

21 июня, Moscow Raceway (Москва);
22-23 августа, Igora Drive (Санкт-Петербург).

Суперфинал РДС

26-27 сентября (даты предварительные), «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону).

Фото: RDS

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android