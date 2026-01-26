SoyMotor: у болида «Уильямса» перевес в 20-30 кг, у «Астон Мартин» — 10 кг

Болид британской команды Формулы-1 «Уильямс» имеет перевес в 20-30 кг. Об этом на своей странице в социальных сетях со ссылкой на SoyMotor сообщил журналист Рубен Каналес. Также отмечается, что вес автомобиля другой британской команды, «Астон Мартин», больше минимального на 10 кг.

Напомним, сегодня, 26 января, в Барселоне (Испания), стартовали предсезонные тесты Формулы-1. Ранее итальянская редакция Motorsport сообщала, что «Астон Мартин» может появиться на предсезонных тестах в Барселоне только на четвёртый из пяти запланированных дней. «Уильямс» же принял решение не участвовать в тестовых заездах в Барселоне из-за задержек в программе FW48.

