В Тольятти при поддержке «Роснефти» состоялась 28-я Гонка чемпионов

В минувшие выходные на автополигоне в селе Сосновка в пригороде Тольятти прошла 28-я Гонка чемпионов. В организованном при поддержке «Роснефти» заезде приняли участие 16 спортсменов, среди которых были чемпионы по кольцевым гонкам, дрифту, картингу, ралли, ледовым гонкам, а также первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров.

В основной день гонки соперничество проходило в два этапа: отборочные парные заезды и четвертьфиналы в формате плей-офф. По правилам соревнований финальные заезды проходили до двух побед.

Первое место в Гонке чемпионов и главный приз «Серебряную ладью» завоевал Дмитрий Брагин. Вторым стал многократный чемпион по ралли-кроссу Егор Санин. Тройку призёров замкнул триумфатор прошлогоднего заезда пилот команды LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин.

В отборочных заездах участники состязались на модернизированных LADA Vesta, на которых появились секвентальные коробки передач и более мощные моторы, а в решающей части соревнования финалисты пересели на спортивные LADA Iskra. Гонка чемпионов — ежегодное соревнование, которое проводится на ледовой синхронной трассе и не имеет аналогов в России.

«Роснефть» является генеральным спонсором LADA Sport ROSNEFT с 2015 года. За это время команда завоевала 47 чемпионских титулов, включая победу в ралли «Шёлковый путь», а также во всех классах кольцевых гонок, классическом ралли и картинге.