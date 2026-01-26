Данила Скоробогатов — победитель «Зимнего Кубка РДС»

Завершился второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту сезона-2025/2026. Соревнования проходили на территории Центра технических видов спорта «Москва». Участниками этапа стали 32 пилота из 12 регионов России. Сильнейшим пилотом страны в зимнем дрифте стал гонщик RDS GP Данила Скоробогатов (Team234 Motorsport v.2.0) из Томска.

В первый соревновательный день, 24 января, состоялись квалификационные заезды. Победителем в подгруппе профессиональных пилотов RDS GP и RDS Open стал Скоробогатов (99,5 баллов), а среди любителей первое место в квалификации занял Владимир Мазаев (99 баллов).

Фото: RDS

В парных заездах в воскресенье, 25 января, Скоробогатов встретился в стадии топ-32 с Александром Леоновым (город Истра) и был для судей убедительнее. Затем в топ-16 соперником томича стал Михаил Меер (город Балашиха), и из этой дуэли Данила вышел победителем. В топ-8 противостояние с пилотом RDS GP из команды Carville Racing Артёмом Лейтисом (город Сортавала) также принесла победу лидеру личного зачёта. Далее по сетке парных заездов Данила успешно обошёл Александра Переведенцева (город Домодедово), выбившего перед этим несколько профессиональных пилотов RDS GP из гонки, а в финальной дуэли — Артура Зелёного (город Москва) из команды Team234 Motorsport, забравшего по итогам этапа серебро.

«По итогам «Зимнего кубка» у меня максимально положительные впечатления! Нашей команде удалось достичь действительно высоких результатов. Со своей стороны скажу, что я в гонке был полон уверенности в собственных силах. Для меня было важно технично и аккуратно проехать как лидером, так и преследователем в каждом из своих заездов. И в финале я встретился с Артуром Зелёным, которого ранее тренировал, это стало своеобразным экзаменом, который я принял и остался очень доволен как своим результатом, так и проездом своего соперника», — отметил Скоробогатов.

В командном зачёте второго этапа «Зимнего Кубка РДС» первое место заняла команда Team234 Motorsport v.2.0, в состав которой вошли Скоробогатов, Денис Тестоедов и Артём Перепелица (город Санкт-Петербург). Второе место у коллектива «ЦМРБанк» и его пилотов: Руслана Арефьева, Кирилла Шолдана и Владимира Мазаева (все трое — из Москвы). На третью ступень пьедестала поднялись участники команды Team234 Motorsport: Зелёный, Дмитрий Щербина (город Москва) и Константин Смирнов (город Екатеринбург).

В рамках второго этапа «Зимнего Кубка РДС» также прошёл Кубок Москвы по дрифту, за который сражались 16 столичных спортсменов. Победителем стал Зелёный, второе место в Кубке Москвы занял Шолдан, бронза — у Мазаева.

Результаты «Зимнего Кубка РДС» сезона 2025/2026 по итогам двух этапов.

В сезоне-2025/2026 «Зимний Кубок РДС» впервые прошёл в двухэтапном формате. Победителем соревнования стал Скоробогатов, набравший 359 очков по результатам двух этапов. Второе место занял Переведенцев — в его копилке 312 баллов. Бронза в личном зачёте у победителя первого этапа соревнований в Санкт-Петербурге Тестоедова (Team234 Motorsport v.2.0, город Санкт-Петербург) — 289 очков.

По итогам двух этапов Переведенцев стал победителем в специальной номинации «Открытие Зимнего кубка РДС — 2025/2026» от спортивного портала «Чемпионат».

Фото: RDS

В командном зачёте по итогам двух этапов «Зимнего Кубка РДС» первое место заняла Team234 Motorsport v.2.0, второе — «ЦМРБанк», а третье место — команда Carville Racing, в которую вошли пилоты RDS GP Лейтис (город Сортавала), Антон Козлов (город Ульяновск) и Иван Пальмин (город Санкт-Петербург)

Первые учебно-тренировочные сборы РДС для юниоров.

В рамках московского этапа «Зимнего Кубка РДС» Российская Дрифт Серия впервые провела учебно-тренировочные сборы (УТС) для юных пилотов в возрасте от восьми до 16 лет. Принять участие в теоретических и практических занятиях могли спортсмены с лицензией РАФ и навыками управления автомобилем на заднем приводе. В ходе УТС юниоры не только обучались, но и соревновались между собой. Победителем квалификации, а после и парных заездов стал Тимофей Колобов (13 лет, г. Москва). Ему удалось одержать победу в дуэлях с каждым из юных пилотов и показать действительно впечатляющие результаты. Юноша уже более двух лет занимается дрифтом и намерен продолжать своё развитие в автоспорте.

«В результате «Зимнего Кубка РДС» удалось достичь поставленных целей — мы порадовали зрителей красивым дрифтом, открыли новые имена и даже дали возможность юниорам проявить себя в рамках учебно-тренировочных сборов. Юные пилоты оставили невероятное впечатление — они показали высокий уровень управления автомобилем в заносе и выглядели на треке вполне серьёзными конкурентами даже для взрослых пилотов», — подвёл итоги «Зимнего Кубка РДС» генеральный директор Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский.

«Зимний Кубок РДС». Второй этап. ЦТВС «Москва». Личный зачёт:

1. Данила Скоробогатов (город Томск, Team234 Motorsport v.2.0) — 272 балла;

2. Артур Зелёный (город Москва, Team234 Motorsport) — 185 баллов;

3. Александр Переведенцев (город Домодедово) — 155 баллов.

Победители личного зачёта Фото: RDS

«Зимний Кубок РДС». 2-й этап. ЦТВС «Москва». Командный зачёт:

1. Team234 Motorsport v.2.0 — 311 баллов;

2. «ЦМРБанк» — 224 балла;

3. Team234 Motorsport — 197 баллов.

Призеры и победитель командного зачета Фото: RDS

«Зимний Кубок РДС». Личный зачёт по итогам двух этапов:

1. Данила Скоробогатов (г. Томск, Team234 Motorsport v.2.0) — 359 баллов;

2. Александр Переведенцев (г. Домодедово) — 312 баллов;

3. Денис Тестоедов (г. Санкт-Петербург, Team234 Motorsport v.2.0) — 289 баллов.

«Зимний Кубок РДС». Командный зачёт по итогам двух этапов.

1. Team234 Motorsport v.2.0 — 670 баллов;

2. «ЦМРБанк» — 384 балла;

3. Carville Racing — 280 баллов.

Материалы по теме Российская Дрифт Серия представила календарь летнего сезона-2026

Георгий Чивчян в 20-й раз выигрывает этап RDS GP: