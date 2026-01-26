Гонщик Формулы-3 Слейтер стал первым пилотом юниорской программы «Ауди»

Гонщик Формулы-3 британец Фредди Слейтер стал первым пилотом юниорской программы команды Формулы-1 «Ауди».

«Возможность стать первым пилотом программы «Ауди» для молодых пилотов — это огромная честь для меня. «Ауди» — бренд с легендарной историей в автоспорте, его доверие и поддержка на ключевом этапе моей карьеры — воплощение мечты.

Объединение усилий с такой командой, как «Тридент» в Формуле-3 и поддержка «Ауди», — огромная возможность. Я полностью сосредоточен на тяжёлой работе и на том, чтобы извлечь максимум из этого важного шага на пути к Формуле-1», — приводит слова Слейтера пресс-служба Формулы-3.

Фредди Слейтеру 17 лет. Британец является победителем региональных турниров Формулы-4 в Италии и ОАЭ, а также призёром европейского чемпионата Формулы-4.