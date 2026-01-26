Журналистов и фанатов жёстко ограничили в наблюдении за тестами Ф-1 в Барселоне – The Race

На первых предсезонных тестах Формулы-1 2026 года в Барселоне журналисты и фотографы столкнулись с усиленными мерами безопасности. Как информирует The Race, некоторые из них были перемещены с популярных точек наблюдения, поскольку организаторы строго контролируют любые виды на трассу, включая те, что доступны с публичных мест.

Тесты будут проходить с понедельника по пятницу. На трек допускаются только сотрудники команд и ограниченный персонал для проведения съёмки официального контента, который Формула-1 будет распространять через СМИ. «Уильямс» ранее объявил, что пропустит заезды из-за задержек в программе FW48.

«Ред Булл» представил RB22: