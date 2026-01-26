Скидки
Серия NLS изменит расписание сезона из-за Макса Ферстаппена

Серия NLS изменит расписание сезона из-за Макса Ферстаппена
Немецкая гоночная серия Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) подтвердила, что изменит расписание ради участия четырёхкратного чемпиона Формулы-1 голландца Макса Ферстаппена. Вторая гонка сезона будет перенесена с 28 на 21 марта.

Напомним, ранее Ферстаппен заявил о желании выступить на гонку «24 часа Нюрбургринга», для чего ему нужно получить допуск и провести один из квалификационных заездов, даты которых совпадают с календарём Формулы-1.

«Решение перенести уже утверждённую дату было принято в ходе активных обсуждений со многими сторонами с учётом всех интересов. И в интересах автоспорта. Мы хотим и дальше добиваться всемирного признания, которое NLS получила в прошлом году благодаря участию Макса Ферстаппена», — приводит слова директора NLS Майка Йегера Motorsport.

