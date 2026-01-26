Скидки
Новичок «Ред Булл» Хаджар стал лучшим с утра на предсезонных тестах Ф-1 в Барселоне

Комментарии

В Барселоне завершилась утренняя часть первого дня предсезонных тестов Формулы-1 2026 года. Лучшее время сессии показал французский гонщик «Ред Булл» Исак Хаджар.

Хаджар в общей сложности проехал 44 круга. Его быстрейший круг составил 1.18,835. Второе время показал пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли — он уступил почти две секунды, но стал одним из самых активных гонщиков сессии, проехав 56 кругов. Третьим стал Франко Колапинто из «Альпин».

Утренняя сессия трижды прерывалась красными флагами. Сначала остановка была вызвана инцидентом с Франко Колапинто из «Альпин», а затем на трассе остановился болид «Ауди» под управлением Габриэля Бортолето и Лиама Лоусона («Рейсинг Буллз»). Наибольший объём работы выполнил Эстебан Окон («Хаас»), проехавший 67 кругов.

Всего в утренней сессии приняли участие семь команд. «Феррари», «Макларен» и «Астон Мартин» заранее отказались от работы в первый день тестов, тогда как «Уильямс» пропускает всю тестовую неделю в Барселоне.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Барселоне. Утренняя сессия:

1. Исак Хаджар («Ред Булл») — 1:18.835 (44 круга);
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.865 (56 кругов);
3. Франко Колапинто («Альпин») +2.513 (28 кругов);
4. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +3.029 (42 круга);
5. Эстебан Окон («Хаас») +5.685 (67 кругов);
6. Валттери Боттас («Кадиллак») +5.816 (33 круга);
7. Габриэл Бортолето («Ауди») +6.461 (27 кругов).

«Ред Булл» представил RB22:

