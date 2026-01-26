Вассёр: темп разработки «Феррари» в сезоне-2026 будет намного выше, чем год-два назад

Глава «Феррари» француз Фредерик Вассёр поделился мыслями о подготовке к сезону-2026.

«По правде говоря, ещё слишком рано делать прогнозы. Мы здесь для того, чтобы работать и совершенствоваться, посмотрим, что будет в Мельбурне. Впереди большой путь, сейчас же важно беспроблемно выставить машину на трассу. Позитив есть, но путь долог, и мне кажется, что темп разработки в этом сезоне будет намного выше, чем тот, что вы видели год-два назад.

Никто не знает, что будет через пару недель. Однако мы определённо понимаем, что должны сделать всё для того, чтобы продолжать собирать данные и развивать машину. Посмотрим, что произойдёт в Мельбурне, хотя Мельбурн – это не конец чемпионата», — приводит слова Вассёра издание Formula Passion.