«Альпин» прояснила слух об интересе к команде со стороны Кристиана Хорнера

Французская команда Формулы-1 «Альпин» подтвердила, что бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер входит в число потенциальных инвесторов, проявляющих интерес к покупке доли в команде.

«С быстрым ростом Формулы-1 оценка стоимости команд продолжает увеличиваться, и неудивительно, что это привлекло внимание нескольких потенциальных инвесторов, желающих войти в этот спорт.

Команда регулярно привлекает внимание потенциальных инвесторов, особенно на фоне заявлений Otro Capital о проведении предварительных переговоров. Одной из сторон, выразивших интерес, является группа инвесторов, в которую входит и Кристиан Хорнер.

Любые обращения или обсуждения ведутся с существующими акционерами — Otro Capital (24%) и Renault Group (76%), а не напрямую с руководителем команды Флавио Бриаторе или сотрудниками команды», — приводит заявление «Альпин» ESPN.

