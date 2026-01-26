Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Альпин» прояснила слух об интересе к команде со стороны Кристиана Хорнера

«Альпин» прояснила слух об интересе к команде со стороны Кристиана Хорнера
Комментарии

Французская команда Формулы-1 «Альпин» подтвердила, что бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер входит в число потенциальных инвесторов, проявляющих интерес к покупке доли в команде.

«С быстрым ростом Формулы-1 оценка стоимости команд продолжает увеличиваться, и неудивительно, что это привлекло внимание нескольких потенциальных инвесторов, желающих войти в этот спорт.

Команда регулярно привлекает внимание потенциальных инвесторов, особенно на фоне заявлений Otro Capital о проведении предварительных переговоров. Одной из сторон, выразивших интерес, является группа инвесторов, в которую входит и Кристиан Хорнер.

Любые обращения или обсуждения ведутся с существующими акционерами — Otro Capital (24%) и Renault Group (76%), а не напрямую с руководителем команды Флавио Бриаторе или сотрудниками команды», — приводит заявление «Альпин» ESPN.

Материалы по теме
Хорнер отправится с лекционным туром по Австралии перед первым Гран-при Ф-1 сезона-2026

Кристиан Хорнер спорит с отцом Макса Ферстаппена:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android