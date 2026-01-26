«С нетерпением жду». Ферстаппен — о тестах в Барселоне

Четырёхкратный чемпион мира, нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о предстоящих закрытых тестах Формулы-1 в Барселоне.

«С нетерпением жду начала работы!» — написал на своей странице в социальных сетях Макс Ферстаппен.

Напомним, в первый день утреннюю сессию за рулём отработал напарник Ферстаппена Исак Хаджар, показавший лучшее время согласно неофициальным результатам.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Барселоне. Утренняя сессия:

1. Исак Хаджар («Ред Булл») — 1:18.835 (44 круга).

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.865 (56 кругов).

3. Франко Колапинто («Альпин») +2.513 (28 кругов).

4. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +3.029 (42 круга).

5. Эстебан Окон («Хаас») +5.685 (67 кругов).

6. Валттери Боттас («Кадиллак») +5.816 (33 круга).

7. Габриэл Бортолето («Ауди») +6.461 (27 кругов).